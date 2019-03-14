Taksim'de esrarengiz olay! Kötü haber geldi
Taksim'de dün akşam bir otelde meydana gelen esrarengiz olayda kötü haber geldi. Merdiven boşluğuna atlayan ve ağır yaralanan İran asıllı Alman vatandaşı Tatari Masjedi Mahal Narsin de hayatını kaybetti.
İran asıllı Almanya vatandaşı Tatai Padram ve kız arkadaşı Tatari Masjedi Mahal Narsin, dün gece saat 03.00 sıralarında otele gelerek 8. katta bir odaya yerleşti.
Akşam saat 17.00 sıralarında odadan aşırı gürültü gelmesi üzerine resepsiyon görevlisi odadaki sevgilileri telefonla arayarak gürültü yapmamaları konusunda uyardı.
MERDİVEN BOŞLUĞUNA ATLADILAR...
Sevgililerin kavga ettikleri değerlendirilirken, saat 18.00 sıralarında otelin merdiven boşluğundan gürültü duyuldu. Otel görevlileri merdiven boşluğuna baktığında Narsin ve Padram'ın ağır yaralı olarak zeminde yattıklarını gördü.
Hemen polis ve sağlık görevlileri çağırıldı. 27 yaşındaki Padram hayatını kaybederken, 29 yaşındaki Narsin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bu sabah ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Narsin'in de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın intihar olduğunu değerlendirirken, Alman sevgililerin turist olarak Türkiye'ye geldikleri belirlendi.
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