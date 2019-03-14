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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.03.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Taksim'de esrarengiz olay! Kötü haber geldi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Taksim'de esrarengiz olay! Kötü haber geldi

Taksim'de dün akşam bir otelde meydana gelen esrarengiz olayda kötü haber geldi. Merdiven boşluğuna atlayan ve ağır yaralanan İran asıllı Alman vatandaşı Tatari Masjedi Mahal Narsin de hayatını kaybetti.

İran asıllı Almanya vatandaşı Tatai Padram ve kız arkadaşı Tatari Masjedi Mahal Narsin, dün gece saat 03.00 sıralarında otele gelerek 8. katta bir odaya yerleşti.

Akşam saat 17.00 sıralarında odadan aşırı gürültü gelmesi üzerine resepsiyon görevlisi odadaki sevgilileri telefonla arayarak gürültü yapmamaları konusunda uyardı.

MERDİVEN BOŞLUĞUNA ATLADILAR...

Sevgililerin kavga ettikleri değerlendirilirken, saat 18.00 sıralarında otelin merdiven boşluğundan gürültü duyuldu. Otel görevlileri merdiven boşluğuna baktığında Narsin ve Padram'ın ağır yaralı olarak zeminde yattıklarını gördü.

Hemen polis ve sağlık görevlileri çağırıldı. 27 yaşındaki Padram hayatını kaybederken, 29 yaşındaki Narsin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bu sabah ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Narsin'in de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın intihar olduğunu değerlendirirken, Alman sevgililerin turist olarak Türkiye'ye geldikleri belirlendi.

Taksim'de otelin 8'inci katından düştüler
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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