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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.09.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Taksim’de dilenci operasyonu

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Taksim’de dilenci operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Beyoğlu’nun belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan operasyonda 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu çocukların turistlerin duygularını istismar edip dilencilik yaptığı ihbarını alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı iddia edilen kadınları takibe aldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistlere duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunduğu belirlenen 6 kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Kadınlara kabahatler kanuna göre 153 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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