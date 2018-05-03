Taksim'de dehşeti yaşamıştı! Yüz yüze geldiler...

Şikâyetinin devam ettiğini belirten F. H. E., duruşma salonunda bulunan tutuklu sanık Engin Kayıran’ın daha önce teşhis ettiği kişi olduğunu söyledi. Olaydan bir yıl sonra yakalanan Kayıran ise 30 Mart 2018’de verdiği ifadesinde suçlamayı kabul etmemişti.

13 AY SONRA YAKALANDI



İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Dursun Aydemir, olaydan 13 ay sonra yakalanarak tutuklanan ile mağdur F. H. E. katıldı. Olay sırasında tekme atılan ve kalçasından yaralanan müşteki E. Y. ise duruşmaya gelmedi.

“DAHA ÖNCE TEŞHİS ETTİĞİM KİŞİDİR”



Daha önceki ifadesini tekrar ettiğini belirten mağdur F. H. E., “Sanık Engin, daha önce teşhis etmiş olduğum kişidir. Bundan eminim. Şikayetim sürmektedir” dedi.

“EVİME ENGİN GETİRDİ”



Davanın tutuklu sanıklarından Dursun Aydemir ise “F.H.E.’yi evime getiren huzurda bulunan diğer sanık Engin’dir. Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Başkaca bir diyeceğim yoktur” diye konuştu.

ESKİ İFADESİNİ TEKRAR ETTİ



Engin Kayıran da daha önce(tutuklandığı 30 Mart 2018’de verdiği ifadesi)verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

TAHLİYE YOK



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, Engin Kayıran hakkında moleküler genetik inceleme yetkisi verilmesine ve bu konuda verilecek ek kararın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

“MÜŞTEKİLERİN TÜM BEYANLARI ÇELİŞKİLİ"



Olaydan 13 ay sonra yakalanan Engin Kayıran, 30 Mart 2018’de davanın görüldüğü İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı. Kayıran, tutuklandığı gün mahkemede verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, şunları söylemişti: “İddianamedeki eylemi gerçekleştiren kişi ben değilim. Dursun isimli sanık dayımın oğlunun arkadaşıdır. Dursun gece kulübünde bodyguardlık yapar. Bu olayları internetten duymam sebebi ile biliyorum. Görgüye dayalı bilgim yoktur. İddianamedeki anlatıya göre kızlardan birisi kaçırılmış, birisi yaralanmış. Yaralı olan kişinin hemen karakola gitmeyip 3 gün sonra şikayette bulunması çelişkili olduğu gibi müştekilerin tüm beyanları da çelişkilidir.

HAPİSLERİ İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dursun Aydemir’in “Nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 13 yıldan 25,5 yıla kadar, Engin Kayıran’ın ise "Nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 27 yıla kadar hapsi isteniyor.