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    Taksim'de ilginç olay... Montla geldi, para dağıttı, polisi ısırdı, gözaltına alındı

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    04.07.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:

    Taksim Meydanı'nda ısının 33 dereceye kadar yükselmesine rağmen kışlık montla dolaşan, dilencilere yaklaşık 500 lira dağıtan Faslı turist, polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alındığı sırada bir polisin elini ısıran turist, "Arkadaşlarım hava soğuk dediği için mont giydim. Çok para kazanıyorum, ondan dağıttım" dedi.

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    • Montla geldi, para dağıttı, gözaltına alındı
    • Montla geldi, para dağıttı, gözaltına alındı
    • Montla geldi, para dağıttı, gözaltına alındı
    • Montla geldi, para dağıttı, gözaltına alındı

    Taksim'de karakola götürülen Faslı turist F.S. ilk ifadesinde, "Katar'da çalışıyorum. İstanbul'a bugün uçakla gezmek için geldim. Arkadaşlarım bana, 'Burası çok soğuk, yağmur yağıyor, üzerine mont giy' demişti. Taksimde ilginç olay... Montla geldi, para dağıttı, polisi ısırdı, gözaltına alındı
    Bu nedenle montumu giyerek geldim. Bu kadar sıcak olduğunu bilmiyordum. Katar'da çalıştığım yerde çok para kazanıyorum. Benden para isteyen dilencilere de para verdim. Bir suçum yok" dedi. Turist F.S. ilk ifadesinde Katar'da ne iş yaptığını söylemedi. Polislerin, turist F.S. hakkındaki incelemeleri devam ediyor.

    DİLENCİLERE 500 TL DAĞITTI

    Taksim'de hava sıcaklığına rağmen üzerine kışlık mont giyen ve meydanda mendil satan dilencilere para dağıtan turistin şüpheli hareketleri polislerin dikkatini çekti. Polisler, Fas uyruklu 21 yaşındaki T.S.'yi takibe aldı. Taksim Meydanı'nda dilencilere yaklaşık 500 lira dağıtan turist, polisler tarafından takip edildiğini fark edince hızlıca uzaklaşmaya çalıştı. Polisler bu sırada T.S.'yi yakaladı. Elindeki poşet torbadaki paraları fark eden polis ekipleri kimlik kontrolü yaptığı sırada F.S. tekrar koşarak kaçmaya çalıştı. F.S., kendisini yakalamaya çalışan polisin, elini ısırdı. Polisler kaçmaya çalışan şüpheliyi yere yatırarak kelepçeledi.

    "HAVA ÇOK SOĞUK DEDİLER"

    Taksim'de karakola götürülen Faslı turist F.S. ilk ifadesinde, "Katar'da çalışıyorum. İstanbul'a bugün uçakla gezmek için geldim. Arkadaşlarım bana 'Burası çok soğuk, yağmur yağıyor, üzerine mont giy' demişti. Bu nedenle montumu giyerek geldim. Bu kadar sıcak olduğunu bilmiyordum. Katar'da çalıştığım yerde çok para kazanıyorum. Benden para isteyen dilencilere de para verdim. Bir suçum yok" dedi. Turist F.S. ilk ifadesinde Katar'da ne iş yaptığını söylemedi. Polislerin, turist F.S. hakkındaki incelemeleri devam ediyor.

    Etiketler: şüpheli şahıs , haber , haberler , son dakika
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