Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar... Gözyaşlarına boğuldu!

    Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar... Gözyaşlarına boğuldu!

    İSTANBUL (İHA)
    10.07.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:

    Taksim Meydanı’nda önceden tanıdığı bir kişinin tacizine uğradığı iddia edilen kadın gözyaşlarını tutamadı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Olay dün öğlen saatlerinde Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, Taksim Meydanı’nda yürüyen bir kadın, alkollü olan tanıdığı bir kişinin tacizine uğradı. Şahıstan kaçmaya çalışan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Polis ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelirken, mağdur kadın gözyaşlarını tutamadı.

    Taksim metrosu girişinde oturtulan kadın burada bir süre gözyaşı dökerken, polis ekipleri şahsı alandan uzaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların uyarısına rağmen mağdur kadın, şikayetçi olmaktan çekindi. Israrlara rağmen şikayetçi olmayan kadın, metrobüse bırakılmak için polislerden yardım istedi. Polis ekipleri kadını istediği yere götürürken, saldırgan şahıs, kadının şikayetçi olmaması üzerine bir süre sonra serbest bırakıldı.

    Etiketler: istanbul , taciz
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri