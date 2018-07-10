Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar... Gözyaşlarına boğuldu!

Olay dün öğlen saatlerinde Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, Taksim Meydanı’nda yürüyen bir kadın, alkollü olan tanıdığı bir kişinin tacizine uğradı. Şahıstan kaçmaya çalışan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Polis ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelirken, mağdur kadın gözyaşlarını tutamadı.



Taksim metrosu girişinde oturtulan kadın burada bir süre gözyaşı dökerken, polis ekipleri şahsı alandan uzaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların uyarısına rağmen mağdur kadın, şikayetçi olmaktan çekindi. Israrlara rağmen şikayetçi olmayan kadın, metrobüse bırakılmak için polislerden yardım istedi. Polis ekipleri kadını istediği yere götürürken, saldırgan şahıs, kadının şikayetçi olmaması üzerine bir süre sonra serbest bırakıldı.