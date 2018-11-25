Taksim Meydanı'nda atlı birliklere yoğun ilgi
TAKSİM Meydanı'nda göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Geçtiğimiz hafta Sultanahmet Meydanı'nda göreve başlayan atlı polisler bugün de Taksim ve civarında görev almaya başladı.
Taksim Meydanı'nda kadın ve erkek atlı polisleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.
Birliklerle fotoğraf çektiren vatandaşların atları da sevmelerine izin verildi.
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