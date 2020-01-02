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Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Taksim Meydan'da şaşırtan olay! Jandarma düşürdü, polisin çıktı...

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Taksim Meydan'da şaşırtan olay! Jandarma düşürdü, polisin çıktı...

YILBAŞI gecesi Taksim Meydanı'nda görevli polislerin uçurduğu drone jandarma ekipleri tarafından düşürüldü. 

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  • Taksim Meydanında yılbaşı gecesi jandarma, polis droneu düşürdü
  • Taksim Meydanında yılbaşı gecesi jandarma, polis droneu düşürdü
  • Taksim Meydanında yılbaşı gecesi jandarma, polis droneu düşürdü
  • Taksim Meydanında yılbaşı gecesi jandarma, polis droneu düşürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul'da yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda hem polis hem de jandarma personeli görev aldı.

Meydanda atlı ve köpekli polislerin yanı sıra ilk defa bu yılbaşında görev alan İnsansız Hava Aracı (İHA) Bürosu'nda görevli polisler meydanda drone uçurdu. Ancak polisin uçurduğu drone jandarma dronesavar ekibi tarafından düşürüldü.

Jandarma görevlilerinin polisin meydanda drone uçurduğundan habersiz olduğu ve tehlikeli olarak değerlendirildiği için düşürdükleri öğrenildi.

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