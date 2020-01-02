Taksim Meydan'da şaşırtan olay! Jandarma düşürdü, polisin çıktı...

İstanbul'da yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda hem polis hem de jandarma personeli görev aldı.



Meydanda atlı ve köpekli polislerin yanı sıra ilk defa bu yılbaşında görev alan İnsansız Hava Aracı (İHA) Bürosu'nda görevli polisler meydanda drone uçurdu. Ancak polisin uçurduğu drone jandarma dronesavar ekibi tarafından düşürüldü.



Jandarma görevlilerinin polisin meydanda drone uçurduğundan habersiz olduğu ve tehlikeli olarak değerlendirildiği için düşürdükleri öğrenildi.