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    Taksim İlkyardım Hastanesi bu yüzden yanmış

    DHA-İHA
    06.04.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

    Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangının nedeni belli oldu. Bir kişi alev alan su ısıtıcısını camdan dışarı atınca bina alev almış. Bu arada binadan düşen iki parça büyük panik yarattı.

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    • Taksim İlk Yardım Hastanesi yangın sonrası havadan görüntülendi
    • Taksim İlk Yardım Hastanesi yangın sonrası havadan görüntülendi
    • Taksim İlk Yardım Hastanesi yangın sonrası havadan görüntülendi
    • Taksim İlk Yardım Hastanesi yangın sonrası havadan görüntülendi

    Dün akşam saatlerinde, Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan büyük yangının nedeni belli oldu. Posta'da yer alan iddiaya göre bir kişinin alev alan su ısıtıcısını camdan dışarı atması sonucu dış cephe tutuştu ve alevler birden bire tüm binayı sardı. 

    İTFAİYE: DIŞARDAKİ TAHRİBAT DAHA FAZLA

    Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Alevlere 80 itfaiye aracı ve 200 itfaiye personeliyle müdahale edildiğini söyleyen Vişne, "İçeride daha çok ofis kısımlarında sıkıntı var. Yataklı yerlerde yanma yok. İçeride ciddi bir tahribat yok. Dışarıdaki tahribat çok daha fazla" ifadesini kullandı.

    'ÇÖKME TEHLİKESİ YOK'

    "İhmal olup olmadığı araştırmalar sonucunda netleşecek. Şu anda da çökme tehlikesi yok" diyen Abidin Vişne, "Dış cephede kullanılan malzemelerin kaliteli mi değil mi onu şuanda söylemek çok doğru olmaz.İncelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Genel olarak baktığımızda dış cephede kullanılan kaplama malzemelerin yanmaya mukavemetli olması lazım" diye konuştu. 

    Taksim İlkyardım Hastanesi bu yüzden yanmış

    2 PARÇA DÜŞTÜ

    Vişne'nin bu açıklamasından sonra incelemeler sürerken rüzgarın da etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir düşmeye başladı. Kopan parça klimaya çarparken, küçük çapta patlama meydana geldi. Patlama sonrası klima gazı dışarı çıkarken, küçük çapta panik yaşandı. Binadan parçaların kopmaya devam ettiği görülürken, hastaneye kimse yaklaştırılmıyor.

    Taksim İlkyardım Hastanesi bu yüzden yanmış

    Etiketler: Yangın , gündem
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