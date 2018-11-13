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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.11.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Taksim Camii'nde ince işçilik başladı

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Taksim Camii'nde ince işçilik başladı

Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği betonarme yapısı tamamlanan Taksim Camii’ndeki son durum havadan görüntülendi. İnşaat alanını gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “En kısa zamanda bir bölümünün ibadete açılması temennimiz. Bir bölümü tamamlandığında açalım diye arzu ediyoruz. Finale gitmeden en azından hizmet vermeye başlasın diye” dedi.

Taksim Camii’nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Beştepe Millet Camii’ni Birkiye ile birlikte tasarlayan Selim Dalaman’ın yaptığı caminin inşaatının geldiği son durum havadan drone ile görüntülendi. 

Görüntülerde cami ve Rum Ortodoks Kilisesi’nin aynı karede olduğu görülürken, Beyoğlu’nun kozmopolit yapısı da yeniden gözler önüne serildi. Caminin betonarme çalışmalarının ise bittiği görüldü. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden camide sona da yaklaşıldı. Betonarme yapısı tamamlanan modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadetine sunulacak olan caminin ince işçiliği için çalışmalar sürüyor.

Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek. Camideki çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, cami tamamlanmadan bir bölümünün ibadete açılabileceğini söyledi. 

“Bir bölümü tamamlandığında açalım diye arzu ediyoruz” 

Beyoğlu’nda cami ve kilisenin yan yana olması için turistler açısından da oldukça ilgi çekici olacağını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Cami tek bir kubbe altında kendini şekillendiriyor ve tüm cami inşaatı 15 bin metrekare. 2 minaresi 4 şerefesi var. Bugün gelinen noktada betonarme tamamen bitmiş. Kubbelerin betonarmesi onun üzerine konstrüksiyonlar yapılıyor. Konstrüksiyonların üzerine de titanyum malzemeden kubbelerin kaplamasına başlanacak.

Yakın bir zamanda içteki süslemeler, kaplamalar, kalem işler de başlayacak, projeleri tamamlandı. Finalde çok güzel bir cami çıkacak. Tarih ne zaman, ne zaman bitecek denecek olursa en kısa zamanda olmasını bekliyoruz. Veya en kısa zamanda bir bölümünün ibadete açılması temennimiz. Bir bölümü tamamlandığında açalım diye arzu ediyoruz. Finale gitmeden en azından hizmet vermeye başlasın diye. Projeyi ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız içinin nasıl olacağını. Caminin olmaması çok büyük bir eksiklikti” dedi. 

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik bölgedeki Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alınarak belirlendi. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. Yapıda konferans ve sergi salonları gibi alanlar da tasarlanırken, 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşların kullanılacağı belirtildi. 

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