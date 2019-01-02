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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Taksim 2019

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Taksim 2019

İstanbul’da yılbaşı gecesi 39 bin polisle güvenlik önlemi alındı. Binlerce kişi yeni yılı Taksim Meydanı’nda karşılarken atlı polisler ve ‘drone savar’lı jandarmalar görev başındaydı. Turistlerin de doldurduğu meydanda Suriyeli bir grup Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı açıp slogan atınca tepki çekti.

İSTANBUL’da yılbaşı kutlamalarının adresi, binlerce kişinin akın ettiği Taksim Meydanı oldu. Yeni yıla girmeden önce Taksim ve çevresinde emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polisler meydana çıkan yolları trafiğe kapattı, metro çıkışlarında denetimler yapıldı. İstiklal Caddesi’ne giren vatandaşların üzerleri arandı. Meydanda ve İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Meydanda görev yapan atlı polisler kutlamaya gelenlerin ilgi odağı oldu. İstiklal Caddesi’nde polisler ara sokaklara kadar güvenlik önlemi aldı. Jandarma ise meydanda ‘drone savar’larla bekledi. Turistlerin de yer aldığı kalabalık arasında dans edenler, dilek balonu uçuranlar oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tekmeli, yumruklu kavgalar çıktı.

Taksim 2019

BOMBALI ÇANTA PANİĞİ

İstiklal Caddesi’nde kutlamalar devam ederken bir işyerinin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri, şüpheli çantayı inceledikten sonra fünyeyle patlatmak için önlem aldı. Bu sırada polis telsizlerinden, şüpheli paket patlatılacağı anonsu yapılarak vatandaşlara sakin olunması konusunda uyarıda bulunulması istendi. Çantanın fünye ile patlatılması sırasında caddede gezen vatandaşlar büyük panik yaşadı ve kaçışmaya başladı. Bazı dükkan sahipleri ise kepenkleri kapattı. Patlatılan çantadan kâğıt parçaları çıktı.

Taksim 2019

Güvenlik denetimi: İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yılbaşı gecesi güvenlik önlemlerini yerinde denetledi ve polislerin yeni yılını kutladı. Çalışkan polislerle birlikte işbaşındaki köpekleri de sevdi. 

Taksim 2019

VALİDEN TURİSTLERLE SELFIE

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da Taksim’de yılbaşında önlemlerini denetledi. Görev başındaki polislerin yeni yılını kutlayan Vali Yerlikaya, İstanbul’da 39 bin polisin görev yaptığına dikkat çekerek “4 bin jandarmamız da görev başında, 10 ayrı noktada sahil güvenlik ekiplerimiz görev başında. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden 1500 zabıtamız görev başında. Hastanelerimizde tüm aciller görevleri başında” dedi. Yerlikaya daha sonra turistlerle selamlaştı ve selfie çekti.

PAKİSTAN, IRAK, ÖSO BAYRAĞI

Taksim’de kutlamalar sırasında Pakistan, Irak ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları açıldı. Pakistanlı bir grup bayrak açarak danslar etti. Irak bayrağı açan bir grup ise yıllar önce idam edilen Saddam Hüseyin lehine sloganlar attı. Yılbaşına dakikalar kala ÖSO bayrağı açan Suriyeli bir grup Taksim Meydanı’na çıktı. Yaklaşık 20 kişilik grup Arapça Esad aleyhine sloganlar atarak “Suriye” diye bağırdı. Grup üyeleri daha sonra meydandan ayrıldı. Bu görüntülere sosyal medyadan tepki gösterenler, “Taksim’de gösteri yapan Suriyeli gençler, ülkelerine gidip savaşmalı” dediler.

NİŞANTAŞI BOŞ KALDI

Yeni yıl Taksim’de kalabalıklarla kutlandı ancak İstanbul’da eğlencenin bir diğer adresi olan Nişantaşı’nda meydanlar boş kaldı. Nişantaşı’nda caddeler gibi eğlence mekanlarının da boş olduğu görüldü.

Taksim 2019

TEBLİĞCİLERDEN BİLDİRİ

Üstlerinde cübbe bulunan, ‘tebliğci’ 20 kişilik bir grup Karaköy’de “Yılbaşı ve Noel kutlamak haramdır” yazılı bildirileri dağıttı. Bazı vatandaşlar bildirileri alırken, bazıları da tepki gösterdi. Grup üyeleri Galata Kulesi’nde polisler tarafından durdurularak geri gönderildi.

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