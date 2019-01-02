Taksim 2019
İstanbul’da yılbaşı gecesi 39 bin polisle güvenlik önlemi alındı. Binlerce kişi yeni yılı Taksim Meydanı’nda karşılarken atlı polisler ve ‘drone savar’lı jandarmalar görev başındaydı. Turistlerin de doldurduğu meydanda Suriyeli bir grup Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı açıp slogan atınca tepki çekti.
İSTANBUL’da yılbaşı kutlamalarının adresi, binlerce kişinin akın ettiği Taksim Meydanı oldu. Yeni yıla girmeden önce Taksim ve çevresinde emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polisler meydana çıkan yolları trafiğe kapattı, metro çıkışlarında denetimler yapıldı. İstiklal Caddesi’ne giren vatandaşların üzerleri arandı. Meydanda ve İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Meydanda görev yapan atlı polisler kutlamaya gelenlerin ilgi odağı oldu. İstiklal Caddesi’nde polisler ara sokaklara kadar güvenlik önlemi aldı. Jandarma ise meydanda ‘drone savar’larla bekledi. Turistlerin de yer aldığı kalabalık arasında dans edenler, dilek balonu uçuranlar oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tekmeli, yumruklu kavgalar çıktı.
BOMBALI ÇANTA PANİĞİ
İstiklal Caddesi’nde kutlamalar devam ederken bir işyerinin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Bomba imha ekipleri, şüpheli çantayı inceledikten sonra fünyeyle patlatmak için önlem aldı. Bu sırada polis telsizlerinden, şüpheli paket patlatılacağı anonsu yapılarak vatandaşlara sakin olunması konusunda uyarıda bulunulması istendi. Çantanın fünye ile patlatılması sırasında caddede gezen vatandaşlar büyük panik yaşadı ve kaçışmaya başladı. Bazı dükkan sahipleri ise kepenkleri kapattı. Patlatılan çantadan kâğıt parçaları çıktı.
Güvenlik denetimi: İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yılbaşı gecesi güvenlik önlemlerini yerinde denetledi ve polislerin yeni yılını kutladı. Çalışkan polislerle birlikte işbaşındaki köpekleri de sevdi.
VALİDEN TURİSTLERLE SELFIE
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da Taksim’de yılbaşında önlemlerini denetledi. Görev başındaki polislerin yeni yılını kutlayan Vali Yerlikaya, İstanbul’da 39 bin polisin görev yaptığına dikkat çekerek “4 bin jandarmamız da görev başında, 10 ayrı noktada sahil güvenlik ekiplerimiz görev başında. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden 1500 zabıtamız görev başında. Hastanelerimizde tüm aciller görevleri başında” dedi. Yerlikaya daha sonra turistlerle selamlaştı ve selfie çekti.
PAKİSTAN, IRAK, ÖSO BAYRAĞI
Taksim’de kutlamalar sırasında Pakistan, Irak ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları açıldı. Pakistanlı bir grup bayrak açarak danslar etti. Irak bayrağı açan bir grup ise yıllar önce idam edilen Saddam Hüseyin lehine sloganlar attı. Yılbaşına dakikalar kala ÖSO bayrağı açan Suriyeli bir grup Taksim Meydanı’na çıktı. Yaklaşık 20 kişilik grup Arapça Esad aleyhine sloganlar atarak “Suriye” diye bağırdı. Grup üyeleri daha sonra meydandan ayrıldı. Bu görüntülere sosyal medyadan tepki gösterenler, “Taksim’de gösteri yapan Suriyeli gençler, ülkelerine gidip savaşmalı” dediler.
NİŞANTAŞI BOŞ KALDI
Yeni yıl Taksim’de kalabalıklarla kutlandı ancak İstanbul’da eğlencenin bir diğer adresi olan Nişantaşı’nda meydanlar boş kaldı. Nişantaşı’nda caddeler gibi eğlence mekanlarının da boş olduğu görüldü.
TEBLİĞCİLERDEN BİLDİRİ
Üstlerinde cübbe bulunan, ‘tebliğci’ 20 kişilik bir grup Karaköy’de “Yılbaşı ve Noel kutlamak haramdır” yazılı bildirileri dağıttı. Bazı vatandaşlar bildirileri alırken, bazıları da tepki gösterdi. Grup üyeleri Galata Kulesi’nde polisler tarafından durdurularak geri gönderildi.
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