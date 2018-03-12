Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Takside yol tartışması karakolda bitti: 'İnin sizi götürmek istemiyorum'

    Takside yol tartışması karakolda bitti: 'İnin sizi götürmek istemiyorum'

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 07:28 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da taksi şoförü Şeyhmus K., yolu uzatarak gittiğini iddia eden yolcularla tartıştı. Olay kavgaya dönüştü, şoför bıçakla saldırdığı yolcu Zafer İ.’yi başından hafif yaraladı. Savcılık, Şeyhmus K. hakkında ‘silahla kasten basit yaralama’dan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı

    İstanbul’un kronik sorunlarından biri haline gelen taksici şikâyetleri, yine mahkemelik oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davaya konu olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

    Yenikapı’dan taksi çeviren Zafer İ. ve ablası Nilgün İ., Şişli’ye gitmek üzere araca bindi. Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre Şoför Şeyhmus K., yolu uzatıp Zafer İ. ve ablasını Kasımpaşa bölgesinden dolaştırarak Şişli’ye götürdü. Ancak Nilgün İ.’nin tepki gösterdiği taksi şoförü Şeyhmus K., aracını Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde kenara çekip “Ben sizin özel şoförünüz değilim. İnin, sizi götürmek istemiyorum” dedi.

    Araçtan inen Zafer İ., taksi şoförü ücreti isteyince “Bu kadar olaydan sonra bir de para mı istiyorsun?” dedi. Araya abla Nilgün İ. girdi ve tartışmayı bitirmek için ücreti ödedi.

    ‘KENDİMİ KORUDUM’

    Ancak taksi şoförünün araç içinde Nilgün İ.’nin çantası ve elinde bulunan poşetlere elini atıp çekiştirmesi üzerine sinirlenen Zafer İ., aracın kapısına vurdu. Taksi şoförü buna bıçak çekip Zafer İ.’ye saldırarak yanıt verdi, olay kavgaya dönüştü. Zafer İ.’nin başından hafif şekilde yaralandığı, aracın da arka camının kırıldığı olay, polis müdahalesiyle bitti. Hastanedeki tedavisinin ardından Zafer İ., taksi şoförü Şehmus K.’dan şikâyetçi oldu. Şeyhmus K. ise Zafer İ.’nin ablasıyla birlikte kendisine saldırdığını, bıçağı kendisini korumak için kullandığını savundu.

    DAVA AÇILDI

    Olayla ilgili savcılığın hazırladığı iddianameye giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Zafer İ.’nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğu belirtildi. Savcılık, şüpheli taksi şoförü Şeyhmus K. hakkında “silahla kasten basit yaralama” suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

    Etiketler: Taksici dehşeti , dolandırıcılık , takside kavga , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri