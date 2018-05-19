Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Takside tecavüz davası… “Aşırı alkollüyken rıza olmaz”

    Takside tecavüz davası… “Aşırı alkollüyken rıza olmaz”

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    19.05.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da aşırı alkollü olarak taksisine binen 39 yaşındaki N.K.’ya Kemerburgaz’daki ormanlık alanda tecavüz eden taksici Hüseyin K., “Rızasıyla ilişkiye girdik” diyerek kendisini savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Rızası bile olsa yoğun alkol kullanımı nedeniyle geçerli bir rıza olamaz” diyerek taksiciye 28 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açtı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, N.K. geçtiğimiz 5 Mayıs’ta Nişantaşı’ndaki bir restorandan tek başına çıktı ve 46 yaşındaki Hüseyin K.’nın kullandığı taksiye müşteri olarak bindi. Taksici, sık sık kusan ve neredeyse kendinde olmayan N.K.’yı gitmek istediği Beşiktaş yerine Kemerburgaz’da ormanlık alana götürdü. N.K.’ya burada tecavüz eden Hüseyin K. daha sonra Beşiktaş’ta kadını indirdi. Ertesi gün polise başvuran N.K. taksiciden şikâyetçi oldu. Polis yaptığı soruşturma sonunda Hüseyin K.’yı yakaladı. Hüseyin K. verdiği ifadede, N.K. ile birlikte olduğunu kabul etti ancak rızası olduğunu iddia etti. Takside tecavüz davası… “Aşırı alkollüyken rıza olmaz”

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taksicinin “rızası var” savunmasını,  “Rızası bile olsa yoğun alkol kullanımı nedeniyle geçerli bir rıza olamaz” diyerek kabul etmedi. İdidanamede, taksi şoförü Hüseyin K.’nın alkollü olduğunu bildiği N.K.’yı ikametine ya da adli ya da idari birimlere teslim etmesi gerektiği halde bu halinde istifade ettiğini anlatıldı. Taksicinin “Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzdan faydalanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” ve “Cebir tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını işlediğini belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul ederek taksici Hüseyin K.’ya dava açtı.

    Etiketler: takside tecavüz , mahkeme , taciz , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri