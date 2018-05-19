Takside tecavüz davası… “Aşırı alkollüyken rıza olmaz”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, N.K. geçtiğimiz 5 Mayıs’ta Nişantaşı’ndaki bir restorandan tek başına çıktı ve 46 yaşındaki Hüseyin K.’nın kullandığı taksiye müşteri olarak bindi. Taksici, sık sık kusan ve neredeyse kendinde olmayan N.K.’yı gitmek istediği Beşiktaş yerine Kemerburgaz’da ormanlık alana götürdü. N.K.’ya burada tecavüz eden Hüseyin K. daha sonra Beşiktaş’ta kadını indirdi. Ertesi gün polise başvuran N.K. taksiciden şikâyetçi oldu. Polis yaptığı soruşturma sonunda Hüseyin K.’yı yakaladı. Hüseyin K. verdiği ifadede, N.K. ile birlikte olduğunu kabul etti ancak rızası olduğunu iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taksicinin “rızası var” savunmasını, “Rızası bile olsa yoğun alkol kullanımı nedeniyle geçerli bir rıza olamaz” diyerek kabul etmedi. İdidanamede, taksi şoförü Hüseyin K.’nın alkollü olduğunu bildiği N.K.’yı ikametine ya da adli ya da idari birimlere teslim etmesi gerektiği halde bu halinde istifade ettiğini anlatıldı. Taksicinin “Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzdan faydalanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” ve “Cebir tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını işlediğini belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul ederek taksici Hüseyin K.’ya dava açtı.