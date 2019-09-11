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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.09.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Taksiciyi vahşice öldürmüşlerdi! Görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Ataşehir’de taksici Aziz Kahraman’ın aracına binen müşterileri tarafından dövülerek öldürülmesi olayına ait görüntüler ortaya çıktı. Tüyler ürperten cinayetin görüntülerinde 2 kişi tarafından dövülen yaşlı adamın aldığı darbeler üzerine yere yığıldığı ve saldırganların olay yerinden kaçtığı görülüyor. Taksici Kahraman, yerde can çekişirken bir vatandaş o sırada ambulansa ulaşmaya çalışıyor.

Ataşehir’de 23 Şubat 2019 tarihinde müşterisinin aracına kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşterileri arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 63 yaşındaki Aziz Kahraman dövülerek öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Metin Karahancı ve Yakup İgrek “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, Mehmet Eyidoğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Müebbet hapisleri istenmişti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Metin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Dövülerek öldürüldüğü anlar ortaya çıktı

Taksici Aziz Kahraman’ın müşterileri tarafından darp edilerek öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Aziz Kahraman’ın önce tekmelenerek yere düştüğü, ayağa kalkan yaşlı adamı 2 kişinin defalarca yumrukladığı ve hırpaladığı görülüyor. Aldığı darbeler üzerine tekrar yere düşen adamın tekmelenerek darp edildiği görülüyor. Bu sırada yoldan geçen bir adam olayı engellemeye çalışıyor ancak saldırganlar yaşlı adamı dövmeye devam ediyorlar.

Defalarca tekmelemişler

Aziz Kahraman’ın eğildiği sırada saldırganlardan birinin Kahraman’ın yüzüne tekme attığının yer aldığı görüntülerde, Kahraman’ın başını tutarak park halindeki bir aracın arkasına geçtiği, yardım etmek için kişinin telefonla ambulansı aradığı, bu sırada yere yatan yaşlı adamın can çekiştiği görülüyor. Bir süre sonra gelen ambulansın Kahraman’ı alarak hastaneye kaldırdığı, şüphelilerin ise olay yerinden ayrıldığı yer alıyor.

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