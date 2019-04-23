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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.04.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Taksiciyi gasp eden sanıktan pes dedirten savunma!

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Taksiciyi gasp eden sanıktan pes dedirten savunma!

Bursa’da bindiği taksinin şoförüne gasp girişiminde bulunan sanık ilk duruşmada tahliye oldu.

Şubat ayında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki durağa gelerek taksiye binen şüpheli, taksici Mustafa Arı’ya bir süre gideceği yeri tarif etti. Yıldırım ilçesinde karanlık bir araziye geldiğinde aracı durduran kimliği belirsiz şüpheli, aniden bir eliyle taksicinin boğazına sarıldı, diğer eliyle de belindeki silahı çekerek Arı’nın kafasına dayadı. Taksicinin karşı koymasıyla bir süre araçta boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında elindeki kuru sıkı silahın dipçiğiyle Arı’nın ellerine vurdu. Karşı koyma devam edince kuru sıkı tabancayla 5 el ateş etti. Taksiciyi çeşitli yerlerinden yaralayan gaspçı, daha sonra araçtan inerek hızla uzaklaştı.

Yaşadığı olayın şokunu atlatan Arı, kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi olduktan sonra polise başvurdu. Şikayeti değerlendiren ekipler, taksiciyle beraber olayın yaşandığı boş araziye giderek çevrede incelemede bulundu. Yapılan incelemede araç içerisinde 3 adet, boş arazide ise 1 adet boş kovan bulundu.

Ekipler, olayı İsmail A. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan İsmail A. çıkarıldığı ilk mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında gece vakti silahla yağma suçundan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan İsmail A, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki taksici Mustafa Arı, tutuklu sanık İsmail A, taraf avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık olay günü yaşananları anlattı. Acil bir işi için taksiye bindiğini ileri süren İsmail A, “Olay akşamı acil bir işim vardı, taksiye bindim, fakat paramın olmadığını fark ettim. Ben de telaş yaptım. Yanımdaki kurusıkı tabancayı taksicinin alnına doğru tuttum. Maksadım gasp etmek ya da yaralamak değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Duruşmaya katılan mağdur taksici Mustafa Arı ise sanıktan şikayetçi olarak, “Olay akşamı bana tarif ettiği yol boş bir araziye çıkıyordu. Maksadı madem gasp etmek değildi neden oraya götürdü? Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra ara karar verdi. Suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti sanığı tahliye etti.

Taksiciyi gasp eden sanıktan pes dedirten savunma


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