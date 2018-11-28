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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/ DHA
28.11.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Taksiciye silahlı saldırı dehşetinde anne isyan etti!

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BAYRAMPAŞA’da 2 gün önce turkuaz taksiye müşteri gibi binen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksici Nihat Elçi’nin yoğun bakımda tedavisi sürerken, Birleşik Taksiciler Derneği Genel Sekreteri Korkut Akkoyun, 'Annemiz kendisine gelen baş sağlığı telefonlarından da çok rahatsız. Rica ediyoruz bu yanlış düzeltilsin, arkadaşımız şu anda sağ' dedi.

Hastaneye Nihat Elçi’yi ziyarete gelen ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "Arkadaşımız şu anda yoğun bakımda. Uyutuluyor. Henüz olumsuz bir durum yok. İnşallah önümüzdeki saatlerde de doktoruyla bire bir görüşeceğiz. Doktoruyla görüştükten sonra da hayati tehlikesinin devam edip etmediğini öğrenmiş olacağız" ifadelerini kullandı. Coşkunyürek, "Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak" dedi.

Çoşkunyürek, saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 gün önce gece saat 00.30 civarında Bayrampaşa’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından, zaten aracın kamerasından da anlaşılıyor hiç sorgusuz sualsiz hiçbir tehdit unsuru olmadan arkada oturan kişi arkadaşımızın kafasına sıkıyor. Daha sonra ön kapıyı açıyor ve ön kapıda bulunan arkadaşımızın üzerinde bulunan paraları alıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak. Bir nebze de olsa en azından içimize su serpilecek. Ailemizin durumu şu anda iyi değil. Çok üzülüyor" dedi.

"ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA"

Birleşik Taksiciler Derneği Genel Sekreteri Korkut Akkoyun da "Arkadaşımız şu an yaşam mücadelesi veriyor. Annemizin isteği manen arkadaşımıza dua etmek. Annemiz görüşmek istemedi. Kendisine gelen baş sağlığı telefonlarından da çok rahatsız. Rica ediyoruz bu yanlış düzeltilsin, arkadaşımız şu anda sağ. Allahın izniyle de bu mücadeleyi atlatacak" dedi.

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