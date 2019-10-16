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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Taksicilerin korkulu rüyası gaspçı yakalandı

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Taksicilerin korkulu rüyası gaspçı yakalandı

İSTANBUL'da 3 gün içinde 3 taksiciyi gasp eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.  İçinde kamera bulunmayan taksileri tercih ettiği öğrenilen Yusuf A., gaspa uğrayan bir taksicinin kendisini restoran girişinde görerek yaptığı ihbarla yakalandı. 

İstanbul'da taksicilerin korkulu rüyası haline gelen taksi gaspçısı polis tarafından yakalandı. 11-14 Ekim tarihleri arasında birbiri ardından meydana gelen taksi şoförlerinin gaspı ve bir taksinin gasp edilmesi olayı üzerine polis soruşturması açıldı. Polis yaptığı çalışmada kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin eşkalini belirlerken, şüphelinin  içinde kamera bulunmayan taksileri gasp ettiği tespit edildi. Şüphelinin müşteri gibi bindiği taksilerde bir anda bıçağını çekerek şoförün boğazına dayadığı para ve cep telefonunu aldığı, bir olayda ise taksiyi de gasp ettiği belirtildi.

GASP EDİLEN TAKSİCİ ŞÜPHELİYİ GÖRÜP POLİSİ ARADI

Polis olayların meydana geldiği Ümraniye ve Ataşehir bölgesinde önlem  alırken, gasp edilen taksicilerden biri polisi arayarak kendisini gasp eden kişinin Ümraniye'de bir kafeteryada olduğu ihbarını yaptı. Kafeteryaya baskın yapan polis şüpheli Yusuf A.(24)'ü gözaltına aldı.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli suçunu itiraf etti. Daha önce polise geliş kaydı olan şüpheli Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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