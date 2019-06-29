Taksicilere örgüt operasyonu
İstanbul’da bir çete gibi organize şekilde hareket ederek yabancı turistleri dolandıran, taciz ve hakarette bulunan taksicilere yönelik ‘Son Durak’ adı verilen operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23’ü yakalanırken, bir taksicinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği, bir taksicinin de Beşiktaşlı futbolcu Enzo Pablo Roco’yu Beşiktaş’tan Sultanahmet’e 1000 liraya götürdüğü ileri sürüldü.
İstanbul’da bazı taksicilerin turistleri dolandırdığı, taciz olaylarına karıştıkları ve hakaret suçu işlediklerine yönelik artan şikâyetler üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 4 ay önce teknik ve fiziki takip çalışması başlatmıştı. Yapılan çalışmadaki tespitlere göre, taksiciler havalimanından aldıkları turistleri istedikleri adrese götürmek için yolu uzatıp fazla ücret alıyorlar, zaman zaman havalimanından alınan turist köprüden Anadolu Yakası’na götürülüyor, daha sonra geri getiriliyordu. Ücreti fazla bulan turistlerden taciz ediyor ya da zorla para alıyorlardı. Parayı fazla bulan bazı turistler araçtan indiriliyor ve başka bir taksi şoförü aranarak turisti alması sağlanıyor ve alan taksicinin tuzağına düşürülüyordu.
SİCİLLERİ BOZUK
Kimlikleri belirlenen hedefteki taksi şoförlerinin geçmişte nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, cinsel taciz ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarına karıştıkları belirlendi. Polis yaptığı teknik takipte taksicilerin çete halinde birbiriyle bağlantılı hareket ettiklerini tespit etti. Cağaloğlu’nda taksi durağı işleten A.A.’nın (56) çeteyi yönettiği, günlük paraların havuzda toplandığı ve daha sonra dağıtıldığı anlaşıldı. Taksicilerin taksilerde bulunan telsizlerle konuşarak organize hareket ettikleri de belirlendi. Polisin gece gündüz 4 ay boyunca takip ettiği çetenin deşifre edilmesi için yabancı dil bilen polislerin müşteri olarak taksilere binerek suçlamaları delillendirdiği ortaya çıktı.
INTERPOL DEVREYE GİRECEK
Beyoğlu ve Sultanahmet’te dün sabah başlatılan operasyonda çete elebaşı A.A.’nın da aralarında bulunduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23’ü yakalandı. Soruşturma kapsamında 38 taksicinin de ifadesi alınarak haklarında yasal işlem yapılıp ruhsatnamelerinin iptal edildiği, toplam 63 ticari taksi şoförü hakkında da yasal işlem yapılacağı belirtildi. Gözaltına alınan taksicilerin kullandığı taksilere de el koyuldu.
Bir taksici grubuna yönelik Türkiye’de ilk kez TCK 220 kapsamında operasyon düzenlendiği ve operasyon kapsamında Interpol kanalıyla turistlere ulaşılacağı ve müşteki olarak ifadelerinin alınarak dosyaya konulacağı belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle