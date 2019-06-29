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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Taksicilere örgüt operasyonu

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Taksicilere örgüt operasyonu

İstanbul’da bir çete gibi organize şekilde hareket ederek yabancı turistleri dolandıran, taciz ve hakarette bulunan taksicilere yönelik ‘Son Durak’ adı verilen operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23’ü yakalanırken, bir taksicinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği, bir taksicinin de Beşiktaşlı futbolcu Enzo Pablo Roco’yu Beşiktaş’tan Sultanahmet’e 1000 liraya götürdüğü ileri sürüldü.

İstanbul’da bazı taksicilerin turistleri dolandırdığı, taciz olaylarına karıştıkları ve hakaret suçu işlediklerine yönelik artan şikâyetler üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 4 ay önce teknik ve fiziki takip çalışması başlatmıştı. Yapılan çalışmadaki tespitlere göre, taksiciler havalimanından aldıkları turistleri istedikleri adrese götürmek için yolu uzatıp fazla ücret alıyorlar, zaman zaman havalimanından alınan turist köprüden Anadolu Yakası’na götürülüyor, daha sonra geri getiriliyordu. Ücreti fazla bulan turistlerden taciz ediyor ya da zorla para alıyorlardı. Parayı fazla bulan bazı turistler araçtan indiriliyor ve başka bir taksi şoförü aranarak turisti alması sağlanıyor ve alan taksicinin tuzağına düşürülüyordu.

SİCİLLERİ BOZUK

Kimlikleri belirlenen hedefteki taksi şoförlerinin geçmişte nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, cinsel taciz ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarına karıştıkları belirlendi. Polis yaptığı teknik takipte taksicilerin çete halinde birbiriyle bağlantılı hareket ettiklerini tespit etti. Cağaloğlu’nda taksi durağı işleten A.A.’nın (56) çeteyi yönettiği, günlük paraların havuzda toplandığı ve daha sonra dağıtıldığı anlaşıldı. Taksicilerin taksilerde bulunan telsizlerle konuşarak organize hareket ettikleri de belirlendi. Polisin gece gündüz 4 ay boyunca takip ettiği çetenin deşifre edilmesi için yabancı dil bilen polislerin müşteri olarak taksilere binerek suçlamaları delillendirdiği ortaya çıktı.

INTERPOL DEVREYE GİRECEK

Beyoğlu ve Sultanahmet’te dün sabah başlatılan operasyonda çete elebaşı A.A.’nın da aralarında bulunduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23’ü yakalandı. Soruşturma kapsamında 38 taksicinin de ifadesi alınarak haklarında yasal işlem yapılıp ruhsatnamelerinin iptal edildiği, toplam 63 ticari taksi şoförü hakkında da yasal işlem yapılacağı belirtildi. Gözaltına alınan taksicilerin kullandığı taksilere de el koyuldu.
Bir taksici grubuna yönelik Türkiye’de ilk kez TCK 220 kapsamında operasyon düzenlendiği ve operasyon kapsamında Interpol kanalıyla turistlere ulaşılacağı ve müşteki olarak ifadelerinin alınarak dosyaya konulacağı belirtildi. 

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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