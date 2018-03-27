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    Taksicilere ceza yağdı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    27.03.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde, emniyet kemeri kullanmayan, taksimetre bulundurmayan, ehliyetsiz araç kullanan ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşan 5 bin 872 taksi şoförüne ye 270 bin 848 TL ceza kesildi. Değişik suçlardan aranan 33 taksicinin de yakalandığı bildirildi.

    Taksicilere ceza yağdıTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymayan 308, cep telefonu ile konuşan 502, hatalı duraklama ve park ihlali yapan 2 bin 116, kırmızı ışık ihlali yapan 265, muayenesi eksik 930, ehliyetsiz 186, ehliyet yanında bulundurmayan 124, taksimetre bulundurmayan 14, tescil yönetmeliğine aykırı araç kullanan 39, emniyet kemeri kullanmayan 204, araç sigortası olmayan 89, diğer kural ve ihlallere uymamaktan 1.085 taksi sürücüsüne işlem yapıldı. 

    67 taksi trafikten men edildi. 41 takside de ikiz plaka tespit edildi.

    UBER ŞOFÖR VE YOLCULARINA DA CEZA YAĞMIŞTI

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2017 yılında 4 bin 747 UBER sürücüsü ile içinde bulunan 5 bin 3 yolcuya para cezası kesmişti.

    Etiketler: taksici , NoMobil , gündem
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