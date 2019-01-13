Taksicilere 237 bin lira ceza
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde, kısa mesafe, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almayan, bozuk para üstüne sorun çıkaran, yolu uzatarak yolculardan yüksek ücret talep eden, taksimetre açmayan, cep telefonuyla oyun oynayan taksicilere yönelik 15 ilde eşzamanlı denetim yapıldı.
İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Muğla, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, Aydın ve Eskişehir’deki uygulamalarda Kabahatler Kanunu’ndan 19 araç şoförüne 5 bin 412, Karayolları Trafik Kanunu’ndan 914 araç şoförüne 231 bin 915 lira olmak üzere 933 araç şoförüne 237 bin 327 lira ceza kesildi. Aranan bir araç yakalandı. 2 taksi şoförü ise hırsızlıktan gözaltına alındı. 94 araç trafikten men edilirken, aramalarda ise 202 gram eroin, 3 kesici/delici alet, 16 sopa ele geçirildi.
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