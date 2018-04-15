Taksiciler arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Canan Tuncer Sokağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet B. isimli şahıs, sokakta bulunan ve daha önce kahya olarak çalıştığı taksi durağına gelerek iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet B., üzerindeki silahla Muzaffer Kazdal ve Mehmet Topçu'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçmak isteyen Ahmet B., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli olan ve mesai sonrası evine giderken olay yerinden geçen polis memuru tarafından yakalandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Muzaffer Kazdal ve Mehmet Topçu hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanan Ahmet B. ise sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUNLAR ARAÇ VE İŞ YERLERİNE İSABET ETTİ

Taksi durağında yaşanan silahlı kavgada silahtan çıkan kurşunlar, park halindeki bir araca ve iş yerlerine isabet etti. Kurşunların biri terzi dükkanına isabet ederken, diğer kurşun ise iş yerinin tabelasına isabet etti.



KURŞUN, MÜŞTERİNİN PALTOSUNU DELDİ

Taksi durağında yaşanan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği iş yerinin sahibi Recep Yerlihan, “Burada kavga etmişler. Kimin ne olduğunu bilmiyorum. Oğlum ve damadım o esnada içerideydi. Bu arada kurşun geliyor camı delip içeri giriyor. İçeriye giren kurşun müşterinin paltosunu deldi” dedi.



"İÇERİDE MÜŞTERİ VARDI"

O esnada içeride olan iş yeri sahibinin oğlu ise, “Burada duruyorduk. Bir şey anlamadık. Kurşun içeri girdi. Belki 5-10 santim kafamızın yanından geçti. İçeride 2 tane müşteri vardı” şeklinde konuştu.



TAKSİ DURAĞINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Durak içerisinde sözlü başlayan ve daha sonra silahların çekildiği o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde durağa gelen taksici içeride bulunan diğer taksicilerle kavga etmeye başladı. Kavga bir süre sonra dışarıya taşarken, Ahmet B., üzerindeki silahla sağa sola ateş açmaya başladı. O esnada mesaisi biten ve oradan geçen bir polis memuru olaya müdahale ederek, olay sonrası kaçmaya çalışan Ahmet B.’yi gözaltına aldı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.