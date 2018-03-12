Taksiciler adliyeye akın etti...

Dünyanın birçok yerinde internet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın açtığı dava öncesinde Taksiciler Esnaf Odası üyesi onlarca taksici sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne geldi.

Uber araçları protesto eden taksiciler “Emek hırsızlığı yapılıyor” dedi.

Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise “10 Asliye Ticaret Mahkemesi’nde davamız var. Uber araçların trafikten çıkarılmasını talep ettik. Bunlar emek hırsızı. Bugün ikinci duruşma görülecek. Olumlu sonuçlar bekliyoruz” diye konuştu.