Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Taksiciden kendisini trafiğe sokan turiste sert tepki

    Taksiciden kendisini trafiğe sokan turiste sert tepki

    Mehmet AKTARAN/İSTANBUL (DHA)
    23.06.2018 - 07:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul Nişantaşı’nda bir taksici kadın turist yolcusuna kendisini trafiğe soktuğu için tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici kendisini trafiğe sokarak biraz daha geride inmek istemeyen kadın turist yolcu ile tartıştı. Taksici trafiğin ilerlememesi üzerine aracından inerek kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı. Bunu gören çevredekilerin tepki gösterdiği taksici, "100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor ya. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal" şeklinde bağırdı.

    Taksiciden kendisini trafiğe sokan turiste sert tepkiTurist kadının İngilizce olarak, "Paramı ver, para üstünü ver" demesi üzerine sinirlenen taksici küfürler savurdu. Turist kadının tekrar tekrar "Para üstünü ver" demesi üzerine de taksici, "Verdim 35 lira verdim, vermem daha hadi. Vermiyorum polis çağır" dedikten sonra "Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya." şeklinde tepki gösterdi. Taksici ile kadın turist ardından kadın ve çocukların da bulunduğu sokak ortasında karşılıklı küfürleşti.

    Taksiciden kendisini trafiğe sokan turiste sert tepkiSokak ortasında tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Taksiciden kendisini trafiğe sokan turiste sert tepki

     

    Etiketler: Nişantaşı , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri