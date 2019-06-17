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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.06.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Taksici ile motosikletlinin ilginç kavgası! ‘Senin Allah’ın kitabın yok mu?’

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Beyoğlu'nda trafiğin bir anda durmasıyla aniden frene basan motosikletliye taksici arkadan çarptı. Kaza sonucu plakası yamulan motosikletli, taksiciden özür dilemesini isteyince ortalık karıştı. Kısa arbedenin yaşandığı kavgayı taraflar ayırırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Tophane Kemeraltı Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde seyir halinde olan Kerim Ç., trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan 34 TDB 51 plakalı ticari taksi sürücüsü motosikletliye arkadan çarptı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından motosikletinden inen Kerim Ç., taksi sürücüsüne tepki göstererek kendisinden özür dilemesini istedi. Ancak taksici bir şey yapmadığını, motosikletlinin aniden fren yapması nedeniyle kendisine çarptığını belirterek özür dilemedi.

PLAKA YAMULDU” DİYE KAVGA ETTİLER

Bunun üzerine motosikletli tepkisini şiddetlendirince taksi sürücüsü, “Amacın ne? Sabah sabah ne istiyorsun? Bu araba benim değil, senin Allah’ın kitabın yok mu?” diyerek trafiğin ortasında bağırmaya başladı. Çevredeki sürücülerin maddi hasarı sorması üzerine motosikletli, “plakaları yamulttu” diye karşılık verince taksici, “Çok doluyum, yaptığınız hareketlere doluyum. Polis gelse buna ne yapacak. Macera mı istiyorsun?” diyerek yanıt verdi. Tartışmanın daha da alevlenmesi üzerine kısa süreli bir arbede yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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