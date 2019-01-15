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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR (DHA)
15.01.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Taksici fark etti... Elindeki kılı görüp polise ihbar etti

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Taksici fark etti... Elindeki kılı görüp polise ihbar etti

Diyarbakır'da üzerinde çarşaf, elinde kurusıkı tabancayla girdiği markette çalışanları tartaklayıp 15 bin lirayla kaçan Tayfun S.,bindiği taksinin sürücüsünün dikkati sayesinde kısa sürede yakalandı. Taksicinin, para aldığı çarşaflı kişinin ellerinde kıl olduğunu görüp, polise ihbar etmesiyle yakalanan Tayfun S.’nin parayla caddede kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir zincir marketin şubesi, pazar akşamı çarşaflı ve silahlı soyguncu tarafından soyuldu. Marketteki çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit ederek tartaklayıp kasadaki 15 bin lirayla kaçan soyguncuyu, taksicinin dikkatinin yakalattığı ortaya çıktı.

Kendisini kamufle etmek için çarşaf giyen Tayfun S., taksiye binip, sesini incelterek konuştu. Marketin yakınına gelen taksi sürücüsü, ücret almak için elini uzatan Tayfun S.’nın kolundaki kılları fark etti. Tayfun S.’den şüphelenen taksici, ’155 Polis İmdat’ hattını arayarak aracına çarşaflı bir kişinin bindiğini, para uzattığı sırada bu kişinin erkek olduğu ihbarında bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen polis, mobese kameralarından Tayfun S.’nin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksicinin dikkati sayesinde Tayfun S.’yi olaydan 10 dakika sonra yakaladı.

DAHA ÖNCE MARKETTE ÇALIŞMIŞ

Gözaltına alınan Tayfun S.’nin aynı marketler zincirinin başka bir şubesinde 1 yıl çalıştığı ve marketin işleyişini iyi bildiği için soygun saatini kasadaki paranın sayım saatine getirdiği belirlendi. Tayfun S.’nin tercih ederek soygunu planladığı da belirlenirken çarşafla kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Tayfun S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksici fark etti... Elindeki kılı görüp polise ihbar etti

 

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