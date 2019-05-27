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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
27.05.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Taksici dehşeti yaşadı: Rengim soldu kendimi kaybettim o anda…

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Taksici dehşeti yaşadı: Rengim soldu kendimi kaybettim o anda…

Taksici Murat Ayer, aracına binen iki şahıs tarafından dehşeti yaşadı. Beyoğlu’ndan aracına aldığı bir şahıs, taksiciyi Çengelköy’ getirerek, yanında pitbull köpeği olan bir arkadaşını daha araca aldırdı. Ardından taksiciyi Ümraniye’de bir mezarlığa doğru getiren şahıslar, pitbull ve bıçak ile taksiciye saldırdı. Taksicinin 200 lirasını ve cep telefonu gasp eden şahıslardan birisi yakalanırken diğer kayıplara karıştı.

Olay geçtiğimiz gün Ümraniye’deki Hekimbaşı Mezarlığı yanında sabah saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre Taksicilik yapan Murat Ayer, Beyoğlu Tarlbaşı’ndan bir yolcuyu aracına aldı. Adının E.K. olduğu öğrenilen şahıs taksiciye Üsküdar Çengelköy’e gitmesini söyledi. Ardından taksiyle Çengelköy’e gelen şahıs ‘para alıp geleceğim’ diyerek taksiden inip bir eve uğradı. Birkaç dakika sonra araca geri binen şahıs, taksiciye başka bir yere gitmesini söyleyerek yolu tarif etti. Daha sonra bir hurdacının önüne gelen taksiye, yanında pitbull cinsi köpek bulunan ve şahsın arkadaşı olan Sedat Ç. isimli şahıs da bindi. Şahıslar taksiciyi yönlendirerek bir mezarlığa getirdiler. Ardından ön koltukta oturan şahıs, taksicinin boğazına aniden bıçak dayadı. Arka koltukta oturan diğer şahıs ise taksiciyi ‘kımıldarsan köpeği üstüne salarım’ diyerek tehdit etti. Taksicinin 200 liraya yakın parası ile cep telefonunu gasp eden şahıslar olay yerinden kaçtılar. Taksici durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Araca sonradan binen köpekli şahıs, polis ekiplerince olay yerine yakın bir bölgede yakalandı.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan taksici Murat Ayer, “Beyoğlu Tarlabaşı’ndan, emniyet amirliği önünden bir şahıs aldım arabaya. Karşıya Çengelköy’e geçeceğini söyledi. Çengelköy’e geçtik bir eve uğradı. Evden zannımca bıçak aldı ve geldi. Bir arkadaşının yanına uğradık. Arkadaşı ile beraber pitbull köpeğiyle arabama bindiler. Devan etmemi söylediler devam ettim. Bir mezarlığa götürdüler beni. Mezarlığın içinde Beyoğlu’ndan aldığım şahıs gırtlağıma bıçak dayadı. Şeker hastasıyım şekerim düştü. Ne yapacağımı şaşırdım. Üzerimdeki paraları istediler, cep telefonumu gasp ettiler. Diğer şahıs da pitbull köpeğini bana doğrultarak ‘kımıldarsan köpeği üstüne salarız’ dediler. Rengim soldu kendimi kaybettim o anda. Taksici esnafım bu sıcağın altında alın terimle para kazamaya çalışıyorum, oruçluyum, orucumu bozmak zorundan kaldım şekerim düştüğü için. 200 lira paramla beraber cep telefonum çalındı” diye konuştu.

Olayın devamını anlatan taksici Ayer, “Ben de yakındaki bir aileden yardım istedim. Polise haber verdim polis geldi. Şahısları ararken bir tanesini yakaladık. Karakola getirdik ama benim hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Normal bir şekilde aldığım şahıslar hırsız çıktı” dedi.

Polis diğer şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Taksici dehşeti yaşadı: Rengim soldu kendimi kaybettim o anda…


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