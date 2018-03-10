Taksici bir anda yollarını kesti. Araçtaki yolcular çığlık çığlığa...

İki yolcusuyla birlikte Harbiye'de ilerleyen UBER aracının önü bir taksi tarafından kesildi. Yola çapraz park eden taksi sürücüsü demir levye ile aşağı indi. O anlarda UBER'deki yolcular büyük panik yaşadı.

Yaşadıkları şokun etkisiyle çığlık çığlığa 'Manyak bu' diye bağıran yolculardan biri yaşananları telefonla polis ihbar hattına anlatırken, diğeri de cep telefonuyla görüntüledi. Yolculardan biri UBER sürücüsüne ''Camını kapat'' dedi. UBER sürücüsü, lastiğini patlatmaya çalışan taksi sürücüsünü etkisiz hale getirmek için direksiyonu üzerine kırdı.

Açılan trafiği fırsat bilen UBER sürücüsü olay yerinden kaçarken taksici bu kez de elindeki levye ile cama vurdu. O anlar cep telefonu tarafından görüntülendi.