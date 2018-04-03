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    Taksici 12 TL için turistlere saldırdı

    İHA
    03.04.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    Eminönü'nden aracına binen iki Arap turisti Eyüpsultan'a getiren bir taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü. 12 TL için turistlere saldıran taksi şoförüne bir vatandaş tepki göstererek istediği parayı verdi. Taksi sürücüsü ve turistler arasındaki tartışma kameralarca kaydedildi.

    Olay, cumartesi akşam saatlerinde Eyüpsultan Feshane durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Eminönü'nde gezen karı koca iki Arap turist, Eyüpsultan'a gitmek için taksiye bindi. Taksici Arap turistleri Eyüpsultan'a getirdi. Arap turistler, 15 lira uzatınca taksi şoförü trafik olduğu için başka bir yoldan geldiğini iddia edip 12 lira daha vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taksiden inen Arap turistler ve şoför arasında tartışma başladı. 12 lira daha almadığı için sinirlen şoför, karı ve kocaya el kaldırdı.

    'PARAYI ALDI YİNE SUSMADI'

    Tartışmayı ve şoförün el kaldırdığını gören gören bir vatandaş, "Sen bunlara 12 lira için mi vuracaksın” diyerek şoföre cebinden çıkardığı 12 lirayı verdi. Gençten aldığı parayı cebine koyan şoför susmayıp tekrar bağırmaya başladı. Çevrede bulunan bir esnafta “Kadına da el kaldıramazsın, bin arabana git” diyerek şoföre tepki gösterdi. Olay yerine gelen vatandaşlar taksiciyi zorla arabasına bindirerek gönderdi. Yaşanan tartışma anı da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Etiketler: istanbul , kavga , Para , gündem
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