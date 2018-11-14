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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.11.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

Taksi şoföründen flaş itiraflar! Bütün hileleri açıkladı

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Bazı taksi şoförleri ile müşteriler arasında yaşanan olaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor. CNN TÜRK muhabiri Zeynep Karamustafa ve kameraman Serdar Çetin, adının açıklanmasını istemeyen bir taksi şoförüyle bir araya geldi. Bazı şoförlerin hileli yollara nasıl başvurduğunu anlatan taksi şoförü yolcu seçiminden, kısa mesafe tercihine kadar birçok detayı anlattı.

Bir taksi şoförünün itirafları gündeme bomba gibi düşecek cinsten. Adının açıklanmasını istemedi ama bildiği her şeyi anlattı. Turistlerden fazla para alınması iddialarıyla ilgili taksi şoförü B.A şunları söyledi: "50 dolara Taksim'den Sultanahmet'e giden arkadaşlarımız var. Taksim, Sultanahmet, Sirkeci, Aksaray yani turistlerin çok olduğu bölgelerde bu hep yaşanır."

Plaka sahibine ayrı, durağa ayrı para vermekten yakındıkları söyleyen taksi şoförü B.A sözlerine şöyle devam etti: "Biz turist bekliyoruz normal şartlarda. Biz sigortamızı da kendi cebimizden ödüyoruz. 250 TL gibi bir para ödememiz gerekiyor plaka sahibine. 12 saatte bunu kazanabilmemiz için mecburen böyle yapıyoruz. Çocuklu, bebek arabalı müşteri geldiği zaman indir- bindir vakit kaybı, alamıyoruz."

İsmi açıklanmayan taksi şoförü B.A., sabıkalı, uyuşturucu kullanan ve hatta kadın satıcılarının bile taksi şoförlüğü yaptığını belirtiyor.

Taksimetre hileleri

B.A, taksimetrelerde nasıl hile yapıldığını da anlattı. "Direksiyon önüne takılan taksimetrelere sihirli parmaklarıyla neler yaptıklarını onlar da çok iyi bilirler özellikle kırmızı ışıklarda, trafik durduğunda falan taksimetre 5 lirayken birden 50 liraya yükselebilir. Taksimetre aynada olursa içiniz rahat olsun." dedi.

Şoför ve Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da, şoför B.A'nın söylediği her şeyi onayladı fakat onlar işlem yapsa da gerilim bitmiyor. Çünkü şoförler kısa zamanda çok para kazanmak istiyor. O para için de özellikle turistleri seçiyorlar.

Şoför ve Taksiciler Odası Başkanı Aksu da bu sıkıntıların yaşanmaması için "Denetim yapılmalı" diye konuştu.

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