Taksi ile sınıra götüreceklerdi... Bir taksiye 7 kişi sığdırmışlar

Yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a geçiş yapacağı ihbarı alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri üç ticari taksiyi takibe aldı. İstanbul-Edirne istikametinde taksileri durduran Jandarma ekipleri üç organizatör ve 22 yabancı uyruklu göçmeni balık istifi gibi üst üste yolculuk yaparken buldu.

Van ve Ağrı’dan Türkiye’ye girdikleri belirlenen göçmenlerin, bir süre Aksaray ve Sultançiftliği’nde ‘Şok Evleri’nde kaldıkları tespit edildi. Araçlarda ayrıca lastik botlar da bulundu. Göçmenlerle birlikte taksiciler de gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren üç Türk uyruklu organizatörün aynı zamanda taksicilik yaptığı, göçmenleri taksilerle Edirne’ye ulaştırdıkları ortaya çıktı.



Üç taksici tutuklandı



Yapılan incelemede deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmak isteyen, Pakistan ve Afgan uyruklu toplam 22 kişiden adam başı 2 bin Euro alındığı ortaya çıktı. Kaçakçılığı organize eden üç taksici tutuklandı, taksilere de el konuldu. Öte yandan taksicilere 60 bin lira idari para cezası kesildi. 22 göçmen ise yasal işlemler tamamlanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.