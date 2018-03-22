Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Taksi durağında baba-oğul öldürüldü

    Taksi durağında baba-oğul öldürüldü

    Mustafa KANLI (DHA)
    22.03.2018 - 16:47 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te taksi durağında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz (28) yaşamını yitirdi, taksici B.K. yaralandı.

    Olay, öğleden sonra Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek fırını işleten Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz, 27 UK 055 plakalı otomobil ile taksi durağının önüne geldi. Baba ve oğlu, B.K. adlı taksi sürücüsüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, iki tarafın yakınlarının da katıldığı tabanca ve tüfek kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Oğuz ile oğlu Hasan Oğuz tüfekten çıkan saçmalarla, taksici B.K. ise tabanca kurşunlarıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Mehmet Oğuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan Hasan Oğuz ile B.K.'yi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara taşıdı. Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Oğuz da yolda yaşamını yitirdi.

    Taksi durağında baba-oğul öldürüldü
    daha fazla video için

    Ölen baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, hastanede tedaviye alınan taksici B.K.'nin  hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde incelemeye yapan polis, ölüme ve yaralanmaya neden olan silahları kullananların ve olayı karışanların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. 

     

    Etiketler: Gaziantep , taksi durağı , Cinayet , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri