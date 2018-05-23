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    İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren görüntü

    İHA
    23.05.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sultangazi'de aracının bagajında çanta yerine insan taşıyan taksi sürücüsü, kameralara yansıdı. Bagaja giren yolcunun, içeride havasız kalmamak için bir eliyle kapağı tuttuğu görüldü.

    Gazi Mahallesi'nde seyir halindeki bir ticari taksinin bagajında insan olduğunu görenler şaşkına döndü. İddialara göre, 34 TJM 05 plakalı bir ticari taksi sürücüsü fazla yolcu alınca bir kişi araç dışında kaldı.

    Yolcuyu bırakmak istemeyen şoförü akıl almaz bir yönteme başvurarak, yolcuyu bagaja bindirerek taşıdı. Bagaja giren kişi içeride havasız kalmamak için bir eliyle de kapağını tuttuğu görüldü. İnsanlık dışı yolcu taşıma yöntemini gören diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.

    Görenleri hayretlere düşüren görüntü  başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

    Etiketler: bagajda yolculuk , istanbul , gündem
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