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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.10.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Takla atıp tarlaya uçan otomobil sürücüsü öldü

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Takla atıp tarlaya uçan otomobil sürücüsü öldü

Adıyaman’da, taklalar atarak önce istinat duvarına çarpan daha sonra boş araziye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Arif Polat idaresindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpıp, yol kenarında bulunan boş tarla içerisine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD Ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde bulunan sürücü Arif Polat’ı dışarıya çıkararak müdahalede bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile yoldan geçen sağlık çalışanlarının bütün müdahalelerine rağmen sürücü Arif Polat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Polat’ın, cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Arif Polat’ın evli 2 çocuk babası olduğu aynı zamanda eşiyle birlikte çocuk bekledikleri de öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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