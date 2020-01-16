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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:13,Son Güncelleme:/

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

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Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

MUĞLA'da, Sakar Geçidi'nde kontrolden çıkıp, takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü Turgut Pekgönenç (78) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Muğla- Antalya yolunun Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Turgut Pekgönenç'in kullandığı 22 AR 908 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Turgut Pekgönenç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobildeki yaralılar İsmail, Ömer ve Ali Topçu ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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