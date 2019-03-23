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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.03.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Takla atan otomobilden inanılmaz kurtuluş

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Manisa’nın Soma ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kaldırımda yürüyen yayalar saniyeler farkıyla kazayı atlatırken, takla atan otomobilin arka kapısından bir kişinin yola fırladığı, sürücü ile birlikte diğer yolcuların ise aracın kapısını açarak dışarıya çıktığı görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Soma Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.H. (20) yönetimindeki 45 ABM 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kaldırımdaki ağaca çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine götürülen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza anında takla atan otomobilde bulunan ve kaldırımda yürüyen yayalar, adeta ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişiden biri, aracın açılan arka kapısından fırlayarak yola uçarken, diğer 3 kişinin ise otomobilden kapıyı açarak dışarıya çıktığı görülüyor. 

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