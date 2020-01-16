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Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı

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Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Bursa'da aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden kontrolden çıkan otomobil düz yolda takla attı. Bir lojistik deposunun giriş kısmına kadar sürüklenen otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 DS 778 plakalı otomobilin sürücüsü O.A., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarındaki kaldırama çarpan otomobil, lojistik deposu olarak kullanılan dükkanın önünde takla atarak yan yattı. Otomobilin içerisinden kendi imkanları ile çıkan O.A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kontrol edildi. Herhangi bir yarasının olmadığı belirlenen O.A.'nın takla atan otomobili ise polis ve itfaiye ekiplerince çevrilip, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı

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