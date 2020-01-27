Takla atan otomobildeki Helin öldü

Kaza, dün gece Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Durmaz'ın kullandığı 07 LDV 52 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra takla atıp devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçtaki Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan sürücü Hasan Durmaz ise ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin kontrolden çıkıp kaldırımdaki bordür taşına çarpması, ardından da yan yatarak elektrik direğine çarpması yer alıyor.