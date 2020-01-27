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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

Takla atan otomobildeki Helin öldü

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Takla atan otomobildeki Helin öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil, takla atıp devrildi. Kazada araçtaki Helin Tepeli (20) yaşamını yitirirken, sürücü Hasan Durmaz da yaralandı.

Kaza, dün gece Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Durmaz'ın kullandığı 07 LDV 52 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra takla atıp devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçtaki Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan sürücü Hasan Durmaz ise ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobildeki Helin öldü

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin kontrolden çıkıp kaldırımdaki bordür taşına çarpması, ardından da yan yatarak elektrik direğine çarpması yer alıyor.

Takla atan otomobildeki Helin öldü

 

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