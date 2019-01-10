Takipsizlik kararı nedir? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir?
Takipsizlik kararı, hukuki anlamda temas halinde bulunan vatandaşların karşılaştığı durumlar arasında yer almaktadır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar olarak da bilinen takipsizlik kararı, hukuki anlamda bazı anlamlara gelmektedir. Peki, Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar olarak da bilinen takipsizlik kararı nedir, ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Adalet Bakanlığı'nın Hukuki Yardım biriminde yer alan bilgilere göre takipsizlik kararı hakkında şu ifadeler yer almaktadır;
Cumhuriyet savcısı önüne gelen her olayda dava açmakla yükümlü bir memur değildir.
Olayları hukuk bilgisi ile tartar, ortada bir suç olup olmadığını ve suç varsa failini tespit etmeye yetecek delil olup olmadığını değerlendirir ve dava açıp açmamaya karar verir.
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Cumhuriyet savcısının ilgili olay hakkında dava açmamaya karar verdiğini gösterir. Bu karara itiraz etmek mümkündür.
Yani mağdur veya suçtan zarar görenler Cumhuriyet savcısının kararının kaldırılıp, ilgili hakkında dava açılmasına karar verilmesi sağlamak için en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına başvurabilirler. Ağır ceza mahkemesinin itiraz hakkında verdiği karar kesindir. Bu karar hakkında herhangi bir başka makama başvuru yapmak mümkün değildir.
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