Takip plan teşhis

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa Kesler
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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İşinsanı Ali Ekber Sürensoy ve şarkıcı Hacer Tülü’nün öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame kan dondurdu. İddianameye göre, Sürensoy ile anlaşmazlığa düşen grup WhatsApp’tan plan yaptı, Instagram story’lerinden takip etti ve Snapchat paylaşımlarından bulup öldürdü.

Bodrum’da, bar sahibi Ali Ekber Sürensoy ve şarkıcı Hacer Tülü’nün 21 Haziran 2018’de kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesine ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede 7 kişi hakkında ‘kasten adam öldürmek, öldürmeye yardım etmek ve yaralamak’ gibi suçlardan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. İddianameye göre, Beyoğlu’ndaki Meymun Pera adlı barın sahibi Sürensoy, vale ve kapı kontrol hizmetleri yapma işini Mustafa Çeçen ve ekibinden aldı. Bunun üzerine Çeçen adamlarıyla birlikte Sürensoy’un barını bastı. Sürensoy’un şikâyeti üzerine olay yerine gelen polis, Çeçen’in adamlarını gözaltına aldı. Yaşananlardan sonra ikili arasında husumet başladı.

Çeçen, Sürensoy’a küfürlü mesajlar atarak barını kurşunlattı. Sürensoy’u öldürme planları yapan Çeçen, ortak tanıdıkları Fatma Karakoyun ile WhatsApp’tan çok sayıda yazışma yaptı. Bu yazışmalardan birinde Karakoyun, hedeflerindeki Sürensoy’u kast ederek “O İstanbul’da, story’lerine baktım” diye yazdı. Sürensoy’un story ve snap’lerini takip ettiler. Vurulması için en uygun yerin neresi olabileceğine dair yazıştılar.

‘GÖRÜRSEM SÖYLEYECEĞİM’

12 Haziran’da Karakoyun, “İstanbul’da snap atıyor, yok burada Kuruçeşme’de mekan açmışlar. Görürsem söyleyeceğim” diye bilgi verdi. 19 Haziran’da da Bodrum’dan bir fotoğrafını atarak, “Tek başına oturuyor” diye Çeçen’e bilgi verdi. Bu bilgi akışı WhatsApp üzerinden devam etti. Ardından da Çeçen adamlarıyla birlikte Bodrum’a gitti. Daha sonra da Sürensoy’un sıklıkla gittiği barda beklemeye başladılar.

Sabaha karşı bardan çıkan Sürensoy’un yanına üç adamıyla birlikte yaklaşan Çeçen, kolundan tutarak “Gelsene, senle işimiz var” dedi. Çeçen, kurtulmaya çalışan Sürensoy’a 3-4 el ateş etti.

ÇIĞLIĞININ KURBANI OLDU

Bu sırada Sürensoy’un yanındaki arkadaşı Cesur Altunsöz müdahale etmeye çalışınca o da vuruldu. Çeçen yerdeki Sürensoy’un öldüğünden emin olmak için yakın mesafeden ateş etmeye devam etti.

Bu sırada olayı gören şarkıcı Hacer Tülü çığlık atmaya başlayınca silahlar ona doğru yöneldi. Dört kişi Tülü’ye ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Tülü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan zanlılar daha sonra polisin operasyonuyla yakalandı. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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