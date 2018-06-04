Takip etti, sokak ortasında böyle vurup, kaçtı

Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre Erol Keskin isimli zanlı, aralarında alacak verecek meselesi bulunan akrabası Atıf Keskin’i evinden çıktığı sırada takip etmeye başladı.

Kısa süren takibin ardından Atıf Keskin’in arkasından gelen saldırgan, yaşlı adamın ayaklarına doğru ateş ederek yaralayıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koşarak, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar da saldırganı yakalamak için peşinden koştu ancak başarılı olamadı.

Öte yandan yaşlı adamın ve saldırganın daha önce de birbirlerini silahla yaradıkları ortaya çıktı.

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Atıf Keskin yolda yürürken saldırgan arkasından yaklaşıyor ve ayaklarına doğru ateş ediyor. Ayağına isabet eden mermiler nedeniyle ilk önce zıplamaya başlayan yaşlı adamın belindeki silah düşüyor. Olay yerinde bulunan bir iş yeri çalışanları da hemen yaşlı adamı içeriye alarak saldırganın peşinden koşuyor. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanları daha sonra sağlık ekiplerine haber veriyor. Sağlık ekipleri de yaşlı adama olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıyor.