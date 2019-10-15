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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Takip etti, satırla saldırdı, savunması pes dedirtti

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Takip etti, satırla saldırdı, savunması pes dedirtti

Eskişehir'de 6 ay önce boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak ağır yaraladıktan sonra tutuklanan Yalçın Özalpay (52), satırı tehdit aldığı için taşıdığını söyledi. Olay günü eski eşiyle yolda tesadüfen karşılaştığını iddia eden Özalpay, "Eski eşim beni tahrik edici cümleler kurdu. Ben de cinnet geçirerek, yanımdaki satır ile vurdum, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda geçen cuma günü yaşanan olayda, Yalçın Özalpay, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı bir süre arkasından yürüyerek takip etti. Daha sonra da genç kadını kafasına satırla vurarak, ağır yaraladı.

Kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ayşe Tuba Arslan hayati tehlikeyi atlatamazken, gözaltına alınan eski koca dün sevk edildiği adliyede 'kasten öldürmeye teşebbüsten' suçundan tutuklandı.

KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN SATIR TAŞIYORMUŞ

Yalçın Özalpay ifadesinde eski eşinin evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürerek, tehdit aldığını, savunma amaçlı yanında satır taşıdığını söyledi.

Olay sırasında getirdiği ‘cinnet’ ile hareket ettiğini, sonrasını ise hatırlamadığını iddia eden Özalpay, şunları dedi:
"Ayşe Tuba Arslan, boşandığım eşim. Beni geçmişte sürekli şikayet etti, olaydan bir gün önce mahkememiz vardı. Eski eşimin boşanmadan önce beni aldattığını öğrendim, eşimin birlikte olduğu kişiler, beni tehdit ediyordu. Tehdit ettikleri için, hazırlıklı olmak için evde bulunan satırı yanımda bulunduruyordum. Olay günü sokakta gezindiğim sırada eski eşim olan Ayşe Tuba Arslan ile karşılaştım. Kendisi beni tahrik edici cümleler kurdu. Ben de bunun üzerine cinnet geçirerek, yanımda bulunan satır ile eski eşime vurdum, daha sonrasını hatırlamıyorum. Yapmış olduğum bu olaydan pişmanım."

İki çocuk annesi kadın, eski eşinin satırlı saldırısına uğradı
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