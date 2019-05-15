Takımın formalarını ve kramponlarını çalan çocuklar maç yaparken yakalandı! Futbolcular şokta...
Adana'da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Kiremithane Spor'un tesislerine giren hırsızlar, skorboard ile futbolcularının kramponlarını, formalarını ve futbol toplarını çaldı. Takım, karşılaşmalara başka kulüplerden gönderilen forma ve kramponlarla çıkarken, hırsızlığı gerçekleştiren 12 çocuk, çaldıkları forma ve kramponlarla boş arazide maç yaparken yakalandı.
10 Mayıs Cuma akşamı Kiremithane Spor Kulübü tesislerine giren kimliği belirsiz kişiler, skorboard ile futbolculara ait formaları, kramponları, kaleci eldivenlerini ve futbol toplarını çaldı. 11 Mayıs Cumartesi sabahı kulübe gelen görevliler, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup’ta mücadele eden futbolcular da maçta giyecekleri formaların çalındığını öğrenince şok yaşadı. Kulüp, sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. Duyuru üzerine diğer kulüpler futbolculara malzeme gönderdi. Futbolcular, maça kendilerine gönderilen forma ve kramponları giyerek çıktı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Kulübün bulunduğu merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, boş arazide krampon ve forma giyip, maç yapan çocukları gördü. Polislerin yanlarına giderek futbol malzemelerini nereden aldıklarını sordukları 12 çocuk, suçlarını itiraf etti. 14- 15 yaşlarındaki çocuklar gözaltına alınarak, Çocuk Şube polislerine teslim edilirken, ele geçirilen malzemeler de kulübe teslim edildi.
MALZEMECİ: MAĞDUR OLDUK
Kiremithane Spor'un malzemecisi Celal Aktuk, hırsızlık olayı nedeniyle futbolcuların mağdur olduğu söyleyerek, "Malzeme odasının ve diğer soyunma odalarının kapı kilitlerini güçlendirdik. 12 çocuk kilitleri kırarak forma, futbol topu, spor ayakkabısı çaldı. Sabah idmana gelen futbolcular mağdur oldu, neyse ki eksikler kısa sürede giderildi" dedi.
Öte yandan ifadeleri alınan çocuklar, sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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