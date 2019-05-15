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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
15.05.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Takımın formalarını ve kramponlarını çalan çocuklar maç yaparken yakalandı! Futbolcular şokta...

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Takımın formalarını ve kramponlarını çalan çocuklar maç yaparken yakalandı! Futbolcular şokta...

Adana'da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Kiremithane Spor'un tesislerine giren hırsızlar, skorboard ile futbolcularının kramponlarını, formalarını ve futbol toplarını çaldı. Takım, karşılaşmalara başka kulüplerden gönderilen forma ve kramponlarla çıkarken, hırsızlığı gerçekleştiren 12 çocuk, çaldıkları forma ve kramponlarla boş arazide maç yaparken yakalandı.

10 Mayıs Cuma akşamı Kiremithane Spor Kulübü tesislerine giren kimliği belirsiz kişiler, skorboard ile futbolculara ait formaları, kramponları, kaleci eldivenlerini ve futbol toplarını çaldı. 11 Mayıs Cumartesi sabahı kulübe gelen görevliler, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup’ta mücadele eden futbolcular da maçta giyecekleri formaların çalındığını öğrenince şok yaşadı. Kulüp, sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. Duyuru üzerine diğer kulüpler futbolculara malzeme gönderdi. Futbolcular, maça kendilerine gönderilen forma ve kramponları giyerek çıktı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Kulübün bulunduğu merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, boş arazide krampon ve forma giyip, maç yapan çocukları gördü. Polislerin yanlarına giderek futbol malzemelerini nereden aldıklarını sordukları 12 çocuk, suçlarını itiraf etti. 14- 15 yaşlarındaki çocuklar gözaltına alınarak, Çocuk Şube polislerine teslim edilirken, ele geçirilen malzemeler de kulübe teslim edildi.

 

Takımın formalarını ve kramponlarını çalan çocuklar maç yaparken yakalandı Futbolcular şokta...
MALZEMECİ: MAĞDUR OLDUK

Kiremithane Spor'un malzemecisi Celal Aktuk, hırsızlık olayı nedeniyle futbolcuların mağdur olduğu söyleyerek, "Malzeme odasının ve diğer soyunma odalarının kapı kilitlerini güçlendirdik. 12 çocuk kilitleri kırarak forma, futbol topu, spor ayakkabısı çaldı. Sabah idmana gelen futbolcular mağdur oldu, neyse ki eksikler kısa sürede giderildi" dedi.

Öte yandan ifadeleri alınan çocuklar, sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Takımın formalarını ve kramponlarını çalan çocuklar maç yaparken yakalandı Futbolcular şokta...

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