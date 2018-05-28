Takım tutar gibi parti tutmayın

UYANMANIN ZAMANIDIR

“Sizin derdinizi çözecek olan insanın, sizin hangi şartlarda kazandığınızı bilmesi lazım. 7-8 saat direksiyon sallamak kolay mı? Oturacaksın sarayda, oradan ahkam keseceksin. Alınteri ile para kazanma kolay değildir. 16 yılda kaç lira faiz ödendi? Dışarıda bir grup faiz lobisine 151 milyar 35 milyon dolar ödendi. Kim ödedi bu faizi? Siz ödediniz. O cezalar niye kesiliyor? İçerideki faiz lobisine de 697 milyar lira ödendi. Eğer bir hükümet yakayı tefeciye kaptırmışsa, faturayı siz ödersiniz. Toplum olarak uyanmanın, gerçekleri görmenin, birlikte hareket etmenin zamanıdır. Yarın bir kararname çıkartıp arabanızı elinizden alabilirler. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde demokrasi olmaz.

Emeklilikteki haliniz ne olacak, ben size söyleyeyim. 2008’den önce en düşük primden yaparsanız 1800 TL elinize geçiyordu. Bugün emekli olursanız 843 TL geçecek elinize. Neden 1000 TL eksik? Mazot mu düştü, dolar mı düştü, minibüs mü ucuzladı, hayat mı kolaylaştı? Sizin sırtınızdan neler yapılıyor, sizin haberiniz yok.

NAMUSLU SİYASET EKSİK

Bu memleketin neyi eksik? Bir şey eksik. Namuslu siyaset eksik. Siyasetçinin halkına hesap vermesi lazım. Biz bunu birlikte başarmak zorundayız. Ama bizi ayrıştırıyorlar, bizi bölüyorlar. Bu güzel coğrafyada birlikte, huzur içinde yaşamak istiyoruz.

Futbol takımı gibi parti tutulmaz. Elinizi vicdanınıza koyun, sandığa öyle gidin. Partiler, siyaset vatandaşın derdini çözmek için vardır. Vatandaşın kimliği ile, inancı ile uğraşmak için siyaset yapılmaz. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye düşündüğümüzden daha zengin bir ülkedir. Önümüzde imkân var. 24 Haziran’da karar vermemiz lazım. Elinizi vicdanınıza koyacak ona göre sandığa gideceksiniz. Yazık günah bu memlekete. Caddede selamlaşamaz hale geldik. Gerginliğe bakın, toplum neredeyse birbirine girecek. Siyaset kavga alanı değil, fikirlerin yarıştığı yerdir.”





ARADIĞIMIZ TEK ŞEY HUZUR

“Memlekette aradığımız tek şey huzur. Huzurun olmasının yolu, herkesin güven içinde görevini yapması. Minibüs şoförü, taksi şoförü, esnaf, çiftçi çalışacak. Herkes hizmet üretecek. Arzumuz herkesin geçinmesi. ‘Efendim biz faize karşıyız’. Hayır, siz faiz, rantiye için çalışıyorsunuz. Alınteri döküp, hakkıyla para kazanan bir esnaf ne zaman destek gördü? Eriyen ne, değeri düşen ne? Türk Lirası. Biz dolar dolar diyoruz, yanlış yere bakıyoruz. Türk Lirası eriyor, biz dolara dönmüş bakıyoruz. Niçin? Hayatın her tarafını dolar yaptılar. Köprüden geçersin dolarla, garanti dolar, kira bedeli ödersin dolarla. Türkiye’de Türk Lirası geçerli değil mi?”