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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
01.10.2018 - 06:52, Son Güncelleme:

Takı tartışması... Düğün iptal oldu, gelin kaçtı, evlilik bitti

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Takı tartışması... Düğün iptal oldu, gelin kaçtı, evlilik bitti

ÇORUM'daki düğünde takılan takılar nedeniyle gelin ve damadın ailesi arasında anlaşmazlık çıktı. Gelin, ailesi tarafından düğünden götürülünce olay karakola taşındı. Tartışma sonucunda çift de düğün günü ayrılık kararı aldı.

Olay Çorum kert merkezi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Celal T., (30), bir süre önce görücü usulü ile Hatay'da yaşayan İclal T., (20) ile tanıştı. Evlilik kararı alan çiftin resmi nikahı kıyıldı. Cuma günü de düğün salonunda çiftin düğün merasimi gerçekleştirildi. Takı töreni sonrasında iki aile arasında takılar nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kız tarafı geline takılan takıları almak isteyince iki ailenin fertleri birbirleriyle tartıştı.

DAMAT POLİSİ ARADI: GELİNİ KAÇIRDILAR

Tartışmanın ardından gelin, yakınları tarafından minibüse bindirilip salondan götürüldü. Damat tarafı da 155'i arayarak gelinin kaçırıldığını söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine polis şehrin giriş ve çıkışlarını tutarak söz konusu minibüsün peşine düştü. Minibüs Çorum- Ankara Karayolu'nda durduruldu. Gelin İclal T. ve yakınları polis tarafından Bahçelievler Polis Karakolu'na götürüldü. İclal T.'nin ailesi kaçırma olayının olmadığı damadın ailesiyle anlaşamadıkları için kızlarını götürdüklerini söyledi.

AYRILIK KARARI ALDILAR

Damat ve ailesi gelin için verdikleri 15 bin TL'lik başlık parası, aracıya verdikleri 10 bin TL ve düğünde takılan takıların kendilerine verilmesi halinde şikayetçi olmayacaklarını söyledi. Bu konuda anlaşan iki aile birbirinden şikayetçi olmazken çift de düğün günü ayrılık kararı aldı.

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