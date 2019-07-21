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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.07.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Takı hırsızları düğünde yakalandı!

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Takı hırsızları düğünde yakalandı!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; düğün evinden takı dolu çantayı çaldıkları belirlenen 2 kişi Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü Ayvalık'taki bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne davetli gibi düğüne gelen N.T. ve C.T. adlı kişiler, ailenin bir anlık boşluğundan yararlanarak, içinde 17 adet çeyrek altın 2 adet gram altın ve toplam 5 bin 370 lira para dolu çantayı alarak kaçmaya çalıştı.

Düğün sahibi Ö.A. ifadesinde düğüne davetli gibi gelen daha önceden tanımadığı N.T. ve C.T. isimli kadınların takı çantasının bulunduğu masaya gelip kendilerine bir şeyler sorarak oyaladıkları esnada takı çantasının çalındığını fark ettiklerini, kadınlardan şüphelenerek çantayı sorduğunda kadınların arbede çıkardığını anlattı.

Takı hırsızları düğünde yakalandı

Ö.A. arbede sırasında tanımadığı küçük erkek çocuğun çantayı bırakarak kalabalık içerisinden kaçtığını, çanta içinde bulunan 17 adet çeyrek altın 2 adet gram altın, toplam 5 bin 370 lira parasını eksiksiz aldığını belirtti.

Takı hırsızları düğünde yakalandı

Şüpheliler C.T. ve N.T. kaçmaya yeltendikleri sırada Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yaşanılan olayda; bahsi geçen küçük erkek çocuğu ile olayla bağlantısı olan başkaca diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Ayvalık’a Bursa’dan geldikleri tespit edilen zanlıların benzeri suçlardan kabarık bir sabıka dosyalarının bulunduğu belirtilirken, adliyeye çıkarılan iki zanlı C. T. ve N. T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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