Takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Teşekkür belgesi almak için gerekli şartlar neler?
Karnelerin alınacağı ve ara tatilin başlayacağı 15 tatile kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci, takdir ile teşekkür belgesi almak için gerekli olan şartları ve takdir teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapılacağı konusunda bilgi almak istiyor. Karne notlarını hesaplayarak gerekli olan ortalamayı yakalayıp yakalamadıklarını öğrenmek isteyen öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Peki, takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Teşekkür belgesi almak için gerekli şartlar neler?
İlk ve ortaöğretimde başarılı öğrencilere dönem sonlarında verilen takdir ve teşekkür belgelerini almak için gerekli not ortalamasının yakalanması gerekiyor, bunun yanında bazı şartları taşımak da takdir ve teşekkür belgesinin alınmasına etki ediyor. İşte, takdir ve teşekkür hesaplama işlemi hakkında detaylar...
HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
DEVAMSIZLIK DURUMU AİLEYE BİLDİRİLECEK
Yeni yönetmelik değişikliğinde yer alan bir diğer husus ise 10 günlük mazeretsiz devamsızlık oldu. Değişikliğe göre 10 gün ve üzerinde mazeretsiz devamsızlık ve toplamda 30 gün devamsızlığına sahip olan öğrenciler, başarısız sayılarak ailelerine bildirilecek.
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