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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.05.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

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Takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Karnelerin alınacağı ve yaz tatilin başlayacağı zamana kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci, takdir ile teşekkür belgesi almak için gerekli olan şartları ve takdir teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapılacağı konusunda bilgi almak istiyor. Peki, takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

İlk ve orta öğretimde başarılı öğrencilere dönem sonlarında verilen takdir ve teşekkür belgelerini almak için gerekli not ortalamasının yakalanması gerekiyor, bunun yanında bazı şartları taşımak da takdir ve teşekkür belgesinin alınmasına etki ediyor. İşte, takdir ve teşekkür hesaplama işlemi hakkında detaylar...

HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

DEVAMSIZLIK DURUMU AİLEYE BİLDİRİLECEK

Yeni yönetmelik değişikliğinde yer alan bir diğer husus ise 10 günlük mazeretsiz devamsızlık oldu. Değişikliğe göre 10 gün ve üzerinde mazeretsiz devamsızlık ve toplamda 30 gün devamsızlığına sahip olan öğrenciler, başarısız sayılarak ailelerine bildirilecek.

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