Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte E Okul üzerinden belge hesaplama
Mayıs ayının ilerlemesi ile beraber, yurt genelinde milyonlarca öğrenciyi de karne heyecanı sardı. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yorulan ve yaz tatili için gün sayan milyonlarca öğrenci, karne günü sürpriz yaşamamak için takdir - teşekkür belgesi hesaplamalarıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, E Okul üzerinden takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
Karnelerin alınacağı zamana kısa bir süre kala, takdir ve teşekkür hesaplamaları da hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile beraber, takdir teşekkür belgesi almak için bazı düzenlemeler yapılmıştı. Peki, sistem değişikliği ile beraber takdir ve teşekkür belgesi hesaplaması nasıl yapılır? İşte, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama ekranı...
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
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E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş için birçok erişim yöntemi bulunmaktadır. Masaüstü bilgisayarla sağlanabilen erişimin yanı sıra cep telefonlarında yer alan tarayıcılar, tabletler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan mobil uygulama üzerinden de giriş yapılabilmektedir.
TC Kimlik Numarası ve öğrenci numarasıyla kolayca giriş yapılabilen E Okul sisteminde, öğrenciye ait sınıf ve şube bilgilerine hakim olmak da önem arz ediyor. Sistem, sınıf, şube, doğum yeri gibi güvenlik sorusu sorabilmektedir.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.
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