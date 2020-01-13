Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Belge almak için kaç puan gerekir?
17 Ocak Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi hesaplamalarına başladı. 2019 2020 eğitim öğretim yılı ilk dönem not ortalamalarına göre başarılı sayılan öğrenciler belge alarak ödüllendirecek. E Okul sayfasından yazılı sınav notları ve ortalamalarını öğrenenler, belge almak için kaç puan gerekir sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlamış olduğu bilgiler doğrultusunda takdir ve teşekkür belgesi hesaplama sistemi son günlerde en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. 17 Ocak'tan önce karne ortalaması hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler takdir belgesi kaç puanla alınır sorusunun cevabını sorguluyor. İşte takdir teşekkür hesaplamasıyla ilgili detaylar.
TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
E OKUL'DAN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILIR?
E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;
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