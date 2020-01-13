Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Belge almak için kaç puan gerekir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlamış olduğu bilgiler doğrultusunda takdir ve teşekkür belgesi hesaplama sistemi son günlerde en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. 17 Ocak'tan önce karne ortalaması hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler takdir belgesi kaç puanla alınır sorusunun cevabını sorguluyor. İşte takdir teşekkür hesaplamasıyla ilgili detaylar.

TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

E OKUL'DAN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILIR?

E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;

Bakanlık/MEM İşlemleri

Okul Öncesi Çocuk İşlemleri

Okul Öncesi Kurum İşlemleri

İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri

İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri

Ortaöğretim E-Kayıt

Ortaöğretim Kurum İşlemleri

Sınav İşlemleri

Yönetici Modülü

Rapor Listesi