Takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekli? Takdir teşekkür hesaplama

2017 - 2018 eğitim öğretim sezonunu geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, takdir teşekkür hesaplamalarını yapmaya başladılar. Takdir teşekkür hesaplama işleminin nasıl gerçekleşeceğini merak eden öğrenciler araştırmaya devam ediyorlar. İşte, takdir ve teşekkür hesaplama hakkında merak edilen tüm detaylar...

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan puanlara ulaşan öğrenciler, takdir veya teşekkür belgesi alabilecek. Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılını geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, yapılan son sınav ve sözlüler ile birlikte yıl sonu başarı puanlarını netleştirdi. Öğrenciler, bu puana göre takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanacak. İşte öğrenciler için takdir teşekkür hesaplama yöntemi...

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;



a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,





b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,



c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in takvim bilgilerinde yer alan bilgilere göre, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak. Böylece öğrenciler, 100 gün civarında yakın tatil yapmış olacak.