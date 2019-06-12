Takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir? Takdir- teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Okulların kapanmasına kısa zaman kala, öğrenciler karne heyecanı için geri sayıma başladı. Karne günü notlarında sürpriz bir durumlar karşılaşmak istemeyenler ise e okul üzerinden belge hesaplamalarını öğrenmek için araştırmaya başladı. Peki, takdir- teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?
12 Haziran Cuma günü yurt genelinde milyonlarca öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Son ders zilinin çalmasına günler kala öğrenciler internet üzerinden araştırma yaparak, 'takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, e okul sistemi üzerinden takdir ve teşekkür belgesi hesaplama ekranı.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN
10 GÜNÜN ÜZERİNDEN ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK YAPANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş için birçok erişim yöntemi bulunmaktadır. Masaüstü bilgisayarla sağlanabilen erişimin yanı sıra cep telefonlarında yer alan tarayıcılar, tabletler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan mobil uygulama üzerinden de giriş yapılabilmektedir.
TC Kimlik Numarası ve öğrenci numarasıyla kolayca giriş yapılabilen E Okul sisteminde, öğrenciye ait sınıf ve şube bilgilerine hakim olmak da önem arz ediyor. Sistem, sınıf, şube, doğum yeri gibi güvenlik sorusu sorabilmektedir.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.
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